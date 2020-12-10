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تكريم الحائزين على نوبل في "احتفالات مُعدّلة" بسبب كورونا

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تكريم الحائزين على نوبل في "احتفالات مُعدّلة" بسبب كورونا تكريم الحائزين على نوبل في "احتفالات مُعدّلة" بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

10:28 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

ستوكهولم- (د ب أ):

يُكرّم اليوم الخميس الفائزون بجائزة نوبل لعام 2020، افتراضيًا، في احتفالات تم تقليصها بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يتسلم برنامج الأغذية العالمي، وهو وكالة مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة، جائزة نوبل للسلام لعام 2020 في احتفال في روما.

ومنحت لجنة نوبل النرويجية برنامج الأغذية العالمي الجائزة "لجهوده في منع استغلال الجوع كسلاح في الحرب والصراع".

ومن المقرر أن يتسلم ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الجائزة - وهي دبلومة وميدالية ذهبية - في المقر الرئيسي للوكالة.

وفي أوسلو، من المقرر أن يدلي بريت ريس أندرسن، رئيس لجنة نوبل النرويجية المكونة من خمسة أعضاء، ببيان.

وتقليديا، تُمنح جائزة السلام - وهي إحدى الجوائز التي منحها الصناعي السويدي ألفريد نوبل (1833-1896) مخترع الديناميت - في أوسلو وفقا لإرادة نوبل.

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، من المقرر إقامة حفل ينقل تليفزيونيا من ستوكهولم سيتي هول.

ومن المقرر أن يتضمن البث مقاطع تعرض كيفية حصول الحائزين على جائزة نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد على جوائزهم في بلدانهم الأصلية.

ولم يسافر أي من الحائزين على الجائزة إلى ستوكهولم بسبب الوباء، وكما هو الحال في أوسلو، تم إلغاء المأدبة التي تقام لتكريمهم.

وتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في أكتوبر. وتقام مراسم توزيع الجوائز عادة في ستوكهولم وأوسلو في 10 ديسمبر، في ذكرى وفاة نوبل.

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مصراوي Masrawy

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