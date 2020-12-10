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تقرير: نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات يوم "حلّ الكنيست الإسرائيلي"

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تقرير: نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات يوم "حلّ الكنيست الإسرائيلي" تقرير: نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات يوم "حلّ الكنيست الإسرائيلي"

مصراوي Masrawy

10:27 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات خلال أسبوعين، وتحديدًا في اليوم الذي سيحلّ فيه الكنيست الإسرائيلي نفسه.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يستعد للانتخابات المبكرة ويخطط لزيارة الإمارات في 23 ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه الأجل المتاح للاتفاق على ميزانية الدولة لعام 2020 ، والذي من المتوقع أن يحل فيه الكنيست نفسه.

وكان نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات الأسبوع الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يريد إرسال رسالة مفادها أنه بينما يقود هو "رحلة تاريخية" لإسرائيل فإن منافسه بيني جانتس منغمس في "سياسات تافهة".

وزعم مسؤول في مكتب نتنياهو أن الرحلة تأجلت لأسباب أمنية بحتة، وبناء على طلب من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" . وردا على طلب من الصحيفة للتعليق، قال الشين بيت إنه لا يعلق على مسائل أمنية.

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