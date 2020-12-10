مصرع طالب جامعي دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي طالب جامعي، مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أمام استاد جامعة الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمصرع الطالب زياد محمد السيد عبدالمقصود، 19 عامًا، طالب بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، دهسًا أسفل عجلات القطار أمام استاد جامعة الزقازيق.

وتبين أن الشاب لقي حتفه أثناء عبور قضبان السكة الحديد، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.