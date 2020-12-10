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للحصول على الأيزو.. لجنة لتقييم الجهاز الإداري بجامعة بني سويف

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للحصول على الأيزو.. لجنة لتقييم الجهاز الإداري بجامعة بني سويف للحصول على الأيزو.. لجنة لتقييم الجهاز الإداري بجامعة بني سويف

مصراوي Masrawy

10:31 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبلت جامعة بني سويف، اليوم الخميس، لجنة المراجعة الخارجية لنظام الأيزو 9001 /2015، لتقييم الجامعة، من حيث جودة الإدارة العليا والجهاز الإداري بالجامعة، لإعادة اعتمادها مرة أخرى.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن شهادة الأيزو 9001 /2015 هي شهادة في نظم جودة الإدارة ومدتها 3 أعوام، وهي إحدى شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسسة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا.

وأثنت لجنة المراجعة الخارجية في الجلسة الختامية على دور مركز ضمان الجودة بالجامعة في إعداد ملفات نظام الأيزو، واستيفاءها للمعايير للمطلوبة، وإجراءات تطبيقها بالإدارات مؤكدة أنها تجرى بشكل سليم طبقا للمعايير المطلوبة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تطبيق معايير الجودة في كل كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي.

وأشار الدكتور عبدالرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة إلى إعداد وتحديث الملفات الخاصة بمعايير الأيزو 9001 في الإدارات العامة بالجامعة، ومعاونة الإدارات في تطبيق النظام، كما جرى إجراء المراجعة الداخلية للنظام استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية من قبل الشركة المانحة.

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