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في 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا تهريب قيمتها مليون جنيه عبر المنافذ

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في 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا تهريب قيمتها مليون جنيه عبر المنافذ في 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا تهريب قيمتها مليون جنيه عبر المنافذ

مصراوي Masrawy

10:25 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – إكسسوارات – عقاقير طبية متنوعة) بلغت القيمة والتعويض المالي قرابة المليون جنيه.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 1320 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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