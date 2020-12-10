أخبار عاجلة

سابقة في لبنان: الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء في قضية تفجير المرفأ -
بلا قيود مع رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط -
سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل" -
"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية بشأن أعضاء هيئات قضائية

Print
الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية بشأن أعضاء هيئات قضائية الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية بشأن أعضاء هيئات قضائية

مصراوي Masrawy

10:22 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، عددا من القرارات الجمهورية.

ونشرت الجريدة القرار رقم 670 لسنة 2020 بتعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف، وقرار رقم 671 لسنة 2020 برجوع تاريخ أقدمية السيد المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 672 لسنة 2020 بإحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة إلى المعاش، وقرار رقم 673 لسنة 2020 بعزل المستشار فايز عبدالله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، وقرار رقم 674 لسنة 2020 بفصل السيد عمر حسن على حسن حماد، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

وتضمن العدد، القرار رقم 645 لسنة 2020 بتخصيص مساحة بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة)

كما تضمن القرار رقم 646 لسنة 2020 بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحي​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية