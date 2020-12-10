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للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة لليد

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مصر للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة كأس العالم لليد للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة لليد

مصراوي Masrawy

10:18 ص الخميس 10 ديسمبر 2020


كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إطلاق الشركة حملة قومية بعنوان " للطيران أمان" تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر ومشجعي المنتخبات المشاركة في بطولة لكرة اليد للرجال ٢٠٢٠، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير ٢٠٢١، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار .

وقال زكريا: يأتي ذلك من منطلق دور الشركة الوطني والمجتمعي في المشاركة في تنظيم ورعاية الأحداث الدولية التي تستضيفها مصر.

وأضاف زكريا: تستهدف الشركة الوطنية من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى مصر، عن توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.

وتابع زكريا: تؤكد الشركة على التزام جميع موظفيها بالمحطات الخارجية، وعلى متن الطائرات وفي صالات السفر والوصول، بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وارتداء الملابس والمهمات الوقائية واستخدام أدوات التعقيم والنظافة، والحرص على التباعد الاجتماعي وتقديم الوجبات وأدوات الطعام المغلفة، وتعقيم الطائرة والحقائب وتغيير الوسائد وغطاء رأس المقاعد، وكافة الأدوات المستخدمة قبل كل رحلة، كما تحرص مصرللطيران على تشجيع الركاب على الحجز وتسهيل وإنهاء إجراءات السفر إلكترونيا، من خلال موقع مصرللطيران egyptair.com، أو تطبيق التليفون المحمول وغيرها لتقليل الاحتكاك المباشر أثناء مراحل السفر والوصول.

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