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في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

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في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة
بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز

في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وكانت السلطات الصحية تتوقع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، سجلت ولاية كاليفورنيا التي كان فُرض في كلّ مناطقها حجرٌ صحّي من جديد منذ بداية الأسبوع، أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بكورونا الأربعاء، وهو رقم قياسيّ لولاية في يوم واحد، بحسب ما أفاد "كوفيد تراكينغ بروجيكت".

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع.

والأمريكيون الذين يواجهون موجة جديدة من منذ أسابيع عدة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد مرسومًا يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفي نحو 290 ألفاً في البلاد من جراء الفيروس.فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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