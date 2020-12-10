أخبار عاجلة

"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
BE ONTime - جراحة عاجلة لأجايي للتعافي من الوتر الوحشي -
مقدمة كريم رمزي: الزمالك وهيفضل مستقر فنيا ومااليًا.. وحديث عن إحتمالية رحيل ساسي و أوناجم وبن شرقي -
BE ONTime - أهم عناوين الأخبار الرياضية العالمية والمحلية بتاريخ 14/12/2020 -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

H جاثم فوق الأجواء.. "طقس اليوم حتى الاثنين المقبل" بتوقيع "المسند"

Print
H جاثم فوق الأجواء.. "طقس اليوم حتى الاثنين المقبل" بتوقيع "المسند" H جاثم فوق الأجواء.. "طقس اليوم حتى الاثنين المقبل" بتوقيع "المسند"
قال: بوجه عام يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من مارس

H جاثم فوق الأجواء..

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، استقراراً جوياً عامّاً في عناصر الطقس اليوم.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": ما زال المرتفع الجوي H الطارد للمنخفضات الجوية، وحالات عدم الاستقرار يخيم فوق أجواء #السعودية حتى يوم الاثنين القادم".

وأضاف: "استقرار في درجات الحرارة، والتغيرات طفيفة ما بين ارتفاع ضئيل في الشمال وشمال الوسط، وانخفاض ضئيل في الوسط والشرق، حتى منتصف الأسبوع القادم".

وتابع: "بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر #مارس".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

الرياض السعودية: الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة

الرياض السعودية: الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة

شبكة عيون الإخبارية