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تكريم المتفوقين دراسيًا من أبناء أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد

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تكريم المتفوقين دراسيًا من أبناء أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد تكريم المتفوقين دراسيًا من أبناء أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:32 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:
أعلن الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، اليوم الخميس، اعتزام النادي تنظيم حفلًا لتكريم المتفوقين دراسيًا من أبناء أعضاء هيئة التدريس من أعضاء النادي.
وأشار "سالم"، إلى أنه سيجرى تكريم الحاصلين على 95% فأكثر في الشهادات العامة "الإعدادية، الثانوية العامة، الثانوية الفنية"، والحاصلين على تقدير جيد جدًا فأكثر في الشهادات الجامعية "البكالوريوس والليسانس".
وأكد على أن نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وضع خطة متكاملة لأنشطته خلال الفترة المقبلة، وهي الخطة التي تهدف إلى تقديم الخدمات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس من أعضاء النادي.

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