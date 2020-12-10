أخبار عاجلة

"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
BE ONTime - جراحة عاجلة لأجايي للتعافي من الوتر الوحشي -
مقدمة كريم رمزي: الزمالك وهيفضل مستقر فنيا ومااليًا.. وحديث عن إحتمالية رحيل ساسي و أوناجم وبن شرقي -
BE ONTime - أهم عناوين الأخبار الرياضية العالمية والمحلية بتاريخ 14/12/2020 -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"

Print
صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز" صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"
تتبع البناء بالموقع أظهر مداخل نفق بُنِيَ حديثًا تحت سلسلة من التلال في السفوح

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن صورًا حديثة لأقمار صناعية أظهرت إمكانية قيام إيران ببناء منشأة نووية تحت الأرض، سيجري فيها تجميع أجهزة الطرد المركزي.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا جاء "بعد تدمير مبنى لتجميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية؛ إثر انفجار غامض في يوليو الماضي، وتعهد رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران بإعادة بنائه في قلب الجبال؛ حيث أظهرت صور حديثة لأقمار صناعية ما يمكن أن يكون أعمال بناء لمنشأة تحت الأرض سيجري فيها تجميع أجهزة الطرد".

ولفتت الصحيفة إلى أن "فريقها للتحقيقات تتبع البناء في الموقع باستخدام الصور الجديدة، وظهرت مداخل نفق بُنِيَ حديثًا تحت سلسلة من التلال في سفوح الجبال جنوبي منشأة نطنز".

ووفق ما نقله الخميس موقع " اليوم" قال الخبير العسكري جيفري لويس للصحيفة: "من المحتمل أن تكون المنشأة الجديدة موقعًا أكثر أمانًا لتجميع أجهزة الطرد المركزي، وحمايتها من أي هجوم جوي".

وأضاف: "هناك على ما يبدو أنهما مدخلا نفقين، المساحة بينهما كبيرة، بما يكفي لاستيعاب مرفق تجميع أجهزة الطرد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية

روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية

روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

سفارة روسيا بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

سفارة روسيا بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

اعتقال العشرات في مظاهرات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا

اعتقال العشرات في مظاهرات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا

شبكة عيون الإخبارية