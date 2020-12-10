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كورونا في العالم.. الإصابات 68.45 مليون والوفيات تتخطى 1.5 مليون

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كورونا في العالم.. الإصابات 68.45 مليون والوفيات تتخطى 1.5 مليون كورونا في العالم.. الإصابات 68.45 مليون والوفيات تتخطى 1.5 مليون
الولايات المتحدة تتصدر المتضررين تليها الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا ثم إيطاليا

كورونا في العالم.. الإصابات 68.45 مليون والوفيات تتخطى 1.5 مليون

وصلت عدوى حول العالم إلى أكثر من 68.45 مليون، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.

وبحسب "رويترز"، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات.

- الولايات المتحدة الأمريكية: بلغ عدد الوفيات 286487 والإصابات 15157130

- الهند: الوفيات 141360 والإصابات 9735850

- البرازيل: إجمالي الوفيات 178159 والإصابات 6674999

- : الوفيات 44718 والإصابات 2541199

- فرنسا: الوفيات 56648 والإصابات 2324216

- إيطاليا: الوفيات 61739 والإصابات 1770149

- المملكة المتحدة: الوفيات 62566 والإصابات 1766819

- إسبانيا: الوفيات 47019 والإصابات 1712101

- الأرجنتين: الوفيات 40009 والإصابات 1469919

- كولومبيا: الوفيات 38158 والإصابات 1384610فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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