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الباحة.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات

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الباحة.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات الباحة.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير "المدني": اتبعوا الإرشادات
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 9 مساء

الباحة.. تنبيه للأرصاد يعقبه تحذير

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة: (المخواة، والمندق، قلوة، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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