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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 68.9 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 68.9 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 68.9 مليون

مصراوي Masrawy

08:48 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.9 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و894 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 4ر44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و569 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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