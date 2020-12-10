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مع بدء التطعيمات.. النفط يرتفع وبرنت عند 48.95 دولارًا للبرميل

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مع بدء التطعيمات.. النفط يرتفع وبرنت عند 48.95 دولارًا للبرميل مع بدء التطعيمات.. النفط يرتفع وبرنت عند 48.95 دولارًا للبرميل
"رويترز": صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.3%

مع بدء التطعيمات.. النفط يرتفع وبرنت عند 48.95 دولارًا للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الخميس بدعم من تفاؤل المستثمرين ببدء تطعيمات "كورونا" في بريطانيا وقرب انطلاقها في الولايات المتحدة؛ رغم مخاوف تراجع الطلب على الخام.

ووافقت كندا على بدء استخدام لقاح "فايزر" و"بيونتك" لفيروس "كورونا"، وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستعلن موقفها منه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال كبير الاستراتيجيين لدى شركة التداول "أكسي" "ستيفن إينيس": إن التفاؤل بشأن اللقاح يسود الأسواق الآن، ويواصل كبح أي إجراء سلبي؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وتجاهل المستثمرون الزيادة الحادة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 15.2 مليون برميل، كما تجاهلوا تسجيل الولايات المتحدة معدل وفيات قياسي بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء بواقع 3000 حالة وفاة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.2% إلى 48.95 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.3% مسجلة 45.65 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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