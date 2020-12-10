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صندوق النقد يتوقع تمديد تجميد الديون للدول الفقيرة لنهاية 2021

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صندوق النقد يتوقع تمديد تجميد الديون للدول الفقيرة لنهاية 2021 صندوق النقد يتوقع تمديد تجميد الديون للدول الفقيرة لنهاية 2021
جورجيفا: الإنفاق الأفضل لصالح الاستثمارات الرامية لتسريع توزيع اللقاحات

صندوق النقد يتوقع تمديد تجميد الديون للدول الفقيرة لنهاية 2021

قالت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" إنها تتوقع تمديد برنامج الصندوق الخاص بتأجيل مدفوعات ديون الدول الفقيرة حتى نهاية عام 2021.

وجاءت تصريحات المدير العام لصندوق النقد خلال منتدى للمؤسسة الدولية حول أزمة فيروس "كورونا" في الدول النامية.

وكان وزراء المالية في مجموعة الدول العشرين، قد أقروا خلال بيان مشترك في الشهر الماضي، تمديد مبادرة تجميد الديون للدول الفقيرة حتى يوم الثلاثين من يونيو عام 2021.

ووفق "رويترز" أوضحت "جورجيفا" أن الإنفاق الأفضل قيمة، يتمثل في أن توجه البلدان أموالها خلال الأزمة لصالح الاستثمارات الرامية لتسريع توزيع اللقاحات المضادة للفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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