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ألمانيا تسجل 23 ألفا و 679 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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ألمانيا تسجل 23 ألفا و 679 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ألمانيا تسجل 23 ألفا و 679 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:23 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الاصابة بفيروس كورونا، بلغ 23 ألفا و 679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان عدد الإصابات اليومية القياسي السابق قد تم تسجيله في 20 نوفمبر الماضي وبلغ 23 ألفا و 648 حالة.

وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة بسبب الفيروس ، مقابل وفيات بلغت 590 أمس الأربعاء.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفع حتى الآن إلى 20 ألفا و 372 حالة.

ويأتي ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس في الوقت الذي تخضع فيه ألمانيا لإغلاق جزئي، أخفق حتى الآن في السيطرة على الموجة الثانية من .

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى مليون و242 ألفا و203 إصابات.

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مصراوي Masrawy

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