ألمانيا تسجل 23 ألفا و 679 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الاصابة بفيروس كورونا، بلغ 23 ألفا و 679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان عدد الإصابات اليومية القياسي السابق قد تم تسجيله في 20 نوفمبر الماضي وبلغ 23 ألفا و 648 حالة.

وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة بسبب الفيروس ، مقابل وفيات بلغت 590 أمس الأربعاء.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفع حتى الآن إلى 20 ألفا و 372 حالة.

ويأتي ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس في الوقت الذي تخضع فيه ألمانيا لإغلاق جزئي، أخفق حتى الآن في السيطرة على الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى مليون و242 ألفا و203 إصابات.