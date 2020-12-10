"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

★ ★ ★ ★ ★

غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد