باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 429 ألفا و280 حالة

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مصراوي Masrawy

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 429 ألفا و280 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 الآف و138 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ثمانية الآف و603 حالات، وذلك عقب تسجيل 56 حالة وفاة جديدة ،وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 374 ألفا و301 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.