رغم الفوز.. مرشحان يطعنان على نتائج الانتخابات بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تقدم مرشحان فائزان بمقعدي الدائرة الثانية سيدي وسالم والرياض في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بطعنين أمام اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية على النتيجة المعلنة والمتضمنة نجاحهما.

ورصدت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2020، بالدائرة الثانية تقدم كل من علي أحمد علي أحمد، ومحمد عبدالحميد هاشم، بطعنين على النتيجة المعلنة بفوزهما بمقعدي الدائرة في جولة الإعادة، فيما تقدم مرشح خاسر ماهر مصري مسعود خليفة بطعن على نفس النتيجة المعلنة.

كما تلقت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، طعنا من أحد المرشحين الخاسرين في جولة الإعادة بالدائرة

وأكد المستشار أسامة السيد شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تقديم المرشحين فائزين أو خاسرين يكون من خلال كل لجنة عامة مسئولة عن انتخابات كل دائرة، خلال 24 ساعة من بداية الإعلان عن نتيجة كل دائرة، وذلك للبت فيها.