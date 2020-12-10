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#حساب_المواطن.. بدء إيداع الدفعة 37

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#حساب_المواطن.. بدء إيداع الدفعة 37 #حساب_المواطن.. بدء إيداع الدفعة 37
للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج

#حساب_المواطن.. بدء إيداع الدفعة 37

بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

ووفق البرنامج؛ سيستمر الإيداع ضمن الدفعة 37 حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

وكان البرنامج قد أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال؛ منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.حساب المواطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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