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.. نائب رئيس نزاهة لـ"يا هلا بالعرفج": لا نجاح للتنمية إلا بعدم التسامح مع الفساد

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بالفيديو.. نائب رئيس نزاهة لـ"يا هلا بالعرفج": لا نجاح للتنمية إلا بعدم التسامح مع الفساد .. نائب رئيس نزاهة لـ"يا هلا بالعرفج": لا نجاح للتنمية إلا بعدم التسامح مع الفساد
قال: إن الرؤية تطمح للوصول إلى مليون متطوع في 2030

بالفيديو.. نائب رئيس نزاهة لـ

أكد نائب رئيس نزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، أنه لا سبيل لإنجاح برامج التنمية إلا بعدم التسامح مع الفساد.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن الرؤية تطمح للوصول إلى مليون متطوع في 2030، واليوم وصل عدد المتطوعين للعمل التطوعي في المملكة إلى 545 ألف متطوع هذا العام.

كما أكد "العرفج" أن الفساد المالي والإداري يقود إلى الفساد الأخلاقي، و"‫نزاهة" نجحت في مكافحة الفساد بجدارة في عهد ‫الملك سلمان لعدة أسباب.

وفي فقرة "مزاين" الكتب؛ استعرض "العرفج" كتاب (هو)؛ مشيرًا إلى أنه كتاب يُنصف الرجل، ويتحدث عن معاناة الرجل في حياته وتميزه فيما يقدم.

في سياق متصل، أكد عامل المعرفة أن النصر أقوى فريق عربي؛ لكن حس المؤامرة عند جمهوره عالٍ جدًّا، مضيفًا: "أحب النصر لأن غيابه ضيّع الدوري، وأعتقد أن ضربة النصر يوم الأحد ستكون قوية".

المبتكر السعودي ‫"حمد اليامي" خص "يا هلا بالعرفج" بفيديو خاص عن اختراعه حول إحرام مزود بتقنية النانو لمنع انتشار البكتيريا بين الحجاج والمعتمرين. ياهلا بالعرفج أحمد العرفج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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