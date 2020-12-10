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اكشتوا واحتاطوا.. الحصيني عن طقس نهاية الأسبوع: معتدل نهارًا وبارد ليلًا

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اكشتوا واحتاطوا.. الحصيني عن طقس نهاية الأسبوع: معتدل نهارًا وبارد ليلًا اكشتوا واحتاطوا.. الحصيني عن طقس نهاية الأسبوع: معتدل نهارًا وبارد ليلًا
قال: لا يوجد ما يمنع ذلك.. الرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة

اكشتوا واحتاطوا.. الحصيني عن طقس نهاية الأسبوع: معتدل نهارًا وبارد ليلًا

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا في طقس إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت.

وقال عبر حسابه في تويتر: اكشتوا واحتاطوا.. "الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية ثقيلة على: الرياض، والقصيم، ونجران، والشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية

الشرقية، والمدينة شتوي متوسط ليلًا.

وأضاف: اكشتوا، لا يوجد ما يمنع ذلك، متوقع أجواء باردة ليلًا، والرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة يوم الجمعة وأجزاء من الإمارات يومي الجمعة والسبت.

متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة -بإذن الله- يوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ على الشمالية وشمالي الشرقية.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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