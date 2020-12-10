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هجوم إلكتروني يستهدف بيانات لشركتي "فايزر" و"بيونتك"

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هجوم إلكتروني يستهدف بيانات لشركتي "فايزر" و"بيونتك" هجوم إلكتروني يستهدف بيانات لشركتي "فايزر" و"بيونتك"

مصراوي Masrawy

05:25 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

أمستردام - (د ب أ):
تعرضت بيانات من شركتي الأدوية "فايزر" و"بيونتك" للاستهداف كجزء من هجوم إلكتروني على الوكالة الطبية الأوروبية في أمستردام، بحسب ما أعلنته الشركتان في بيان مشترك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد إطلاعهما على الأمر من جانب الوكالة.

وبحسب البيان فإنه "تم الوصول بشكل غير قانوني إلى بعض الوثائق ذات الصلة بالطرح التنظيمي للقاح المرشح لكوفيد 19 من جانب فايزر وبيونتك (بي إن تي 162 بي 2) المخزنة في خادم الوكالة الطبية الأوروبية".

وأكدت الشركتان أن أنظمتهما لم تتعرض للهجوم. وأشارتا إلى أنه على حد علمهما لم يتم الوصول إلى أي بيانات عن الموضوعات ذات الصلة بالاختبارات.

وأبلغت الوكالة الشركتين أن الهجوم لم يؤثر على إجراءات الموافقة على اللقاح.

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