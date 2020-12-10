أخبار عاجلة

"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
BE ONTime - جراحة عاجلة لأجايي للتعافي من الوتر الوحشي -
مقدمة كريم رمزي: الزمالك وهيفضل مستقر فنيا ومااليًا.. وحديث عن إحتمالية رحيل ساسي و أوناجم وبن شرقي -
BE ONTime - أهم عناوين الأخبار الرياضية العالمية والمحلية بتاريخ 14/12/2020 -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا يلامس 3 آلاف حالة

Print
الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا يلامس 3 آلاف حالة الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا يلامس 3 آلاف حالة

مصراوي Masrawy

05:23 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
سجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأربعاء، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت البيانات التي نقلتها (سي إن إن) بأنه تم تسجيل 2939 وفاة خلال يوم الأربعاء.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس إلى 289 ألفا و188 وفاة منذ بدء الجائحة.

كما سجلت البلاد عددا قياسيا لحالات نقل المصابين إلى المستشفيات عند 106 آلاف و688 حالة يوم الأربعاء.

وهذا هو اليوم الثامن على التوالي الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف حالة لنقل المصابين للمستشفيات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

شبكة عيون الإخبارية