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انفجار صاروخ لـ "سبيس إكس" أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية

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انفجار صاروخ لـ "سبيس إكس" أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية انفجار صاروخ لـ "سبيس إكس" أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية

مصراوي Masrawy

05:02 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ):
انفجر صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية، وذلك بعد أن اكتسب سرعة فائقة، الأربعاء.

وكتب مؤسس سبيس أكس ، إيلون ماسك، عبر تويتر أنه بسبب مشكلة في نظام الوقود، فإن سرعة الصاروخ ،غير المأهول، أثناء مسار الهبوط كانت عالية للغاية.

وقال إنه راض رغم ذلك الانفجار وقال: "حصلنا على كل البيانات التي نحتاجها".

والهدف من تلك التجارب هو اختبار العناصر الفردية للصاروخ الجديد.

وبحسب خطط ماسك، ستنقل المركبة "ستارشيب" يوما ما شحنات وأشخاصا إلى القمر والمريخ.

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