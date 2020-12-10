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فشل محاولة في مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع صفقة أسلحة للإمارات

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فشل محاولة في مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع صفقة أسلحة للإمارات فشل محاولة في مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع صفقة أسلحة للإمارات

مصراوي Masrawy

05:00 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
ذكر تقرير إخباري أمريكي، مساء الأربعاء، أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أجهضوا محاولة لعرقلة صفقة لبيع طائرات متقدمة وأسلحة أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية بأن 49 عضوا بمجلس الشيوخ صوتوا ضد ذلك الإجراء مقابل تصويت 47 عضوا لصالحه.

وتخطط إدارة الرئيس دونالد لبيع صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار لطائرات مقاتلة من طراز (إف 35) وطائرات بدون طيار مسلحة من طراز ريبر وذخائر إلى الإمارات.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا الإجراء للمجلس من أجل التصويت عليه (وهما ديمقراطيان وجمهوري) قالوا إنهم قلقون بشأن إمكانية أن تثير تلك الصفقة سباق تسلح بين دول الشرق الأوسط.

وفي حال مضي الصفقة قدما، ستكون الإمارات أول دولة عربية، وأول دولة شرق أوسطية بجانب إسرائيل، تحصل على طائرات من الجيل الخامس، بجانب طائرات "ريبر" الفتاكة بدون طيار.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي أن الإدارة الأمريكية تمضي قدما في مقترح تلك المبيعات، التي تأتي في أعقاب توصل الإمارات لاتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

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مصراوي Masrawy

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