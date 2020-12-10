حدث ليلا| 19 وفاة بكورونا.. ورحيل الكاتب الكبير نبيل فاروق

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

19 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 16 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى اليوم.

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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لفرنسا

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد إتمامه زيارة الدولة للجمهورية الفرنسية.

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