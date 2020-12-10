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حدث ليلا| 19 وفاة بكورونا.. ورحيل الكاتب الكبير نبيل فاروق

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حدث ليلا| 19 وفاة بكورونا.. ورحيل الكاتب الكبير نبيل فاروق حدث ليلا| 19 وفاة بكورونا.. ورحيل الكاتب الكبير نبيل فاروق

مصراوي Masrawy

05:00 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

19 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 16 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى اليوم.

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يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لفرنسا

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد إتمامه زيارة الدولة للجمهورية الفرنسية.

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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