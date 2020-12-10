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خطوات وشروط الانضمام لمنحة "اللغة الإنجليزية القانونية" المقدمة من "المحامين" والجامعة الأمريكية

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خطوات وشروط الانضمام لمنحة "اللغة الإنجليزية القانونية" المقدمة من "المحامين" والجامعة الأمريكية خطوات وشروط الانضمام لمنحة "اللغة الإنجليزية القانونية" المقدمة من "المحامين" والجامعة الأمريكية

مصراوي Masrawy

04:30 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

تُقدم نقابة المحامين ولجنة المرأة بالنقابة بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، منحة برنامج اللغة الإنجليزية القانونية لأعضاء وعضوات النقابة، المنفذ بواسطة قسم التعليم التنفيذي بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمقرر انعقاده لمدة أربعة أشهر 90 ساعة – يوم واحد بالأسبوع.

خطوات الالتحاق بالمنحة:

1- إرسال السيرة الذاتية + نبذة تعريفية مختصرة مذكور بها أسباب الرغبة في الالتحاق بالمنحة وكيفية الاستفادة منها في مجال التخصص، ومرفق بالإيميل صورة بطاقة العضوية بنقابة المحامين "سارية" في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 على البريد الإلكتروني: LSR@aucegypt.edu

2- يتم الرد عبر البريد الإلكتروني لعدد محدد من المتقدمين أو المتقدمات في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 19/ 12 /2020، للخضوع لاختبار تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزيةSEPT، المؤهل للحصول على المنحة، ويجب اجتياز الاختبار بنسـبة أعلى من 80% للحصول على المنحة.

3- يعقد هذا الاختبار أيام 22، و23، و27 من شهر ديسمبر 2020، في مقر الجامعة الأمريكية في الفلكي، وتحدد الوحدة يوم وميعاد هذا الاختبار بحسب تقسيمها لمجموعات المتقدمين او المتقدمات، ولن يسمح بتغيير ميعاد الاختبار.

4- تبدأ الدراسة في البرنامج للحاصلين على المنحة ابتداء من يوم السبت الموافق 9 / 1 / 2021، عبر الإنترنت (أون لاين).

5- علما بأن الأولوية في الاختيار من بين المتقدمين أو المتقدمات للحصول على هذه المنحة المدفوعة بالكامل هي:

أ- المقيمين والعاملين خارج القاهرة الكبرى.

ب-المحاميات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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