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جونسون وفون دير لاين يحددان يوم الأحد موعدا نهائيا لقرار بشأن محادثات التجارة

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جونسون وفون دير لاين يحددان يوم الأحد موعدا نهائيا لقرار بشأن محادثات التجارة جونسون وفون دير لاين يحددان يوم الأحد موعدا نهائيا لقرار بشأن محادثات التجارة

مصراوي Masrawy

03:40 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

بروكسل - (د ب أ):
حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بشأن محادثات التجارة.

وفي بيان أرسل إلى الصحفيين بعد دقائق من تصوير جونسون وهو يغادر مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، قال مصدر بارز في البريطانية إن المسؤولين أجريا "مناقشة صريحة" لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة في المفاوضات.

وقال المصدر: "لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن سدها".

وأضاف: "وافق رئيس الوزراء وفون دي لاين على إجراء مزيد من المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة بين فريقي التفاوض"، وأشار إلى أنهما اتفقا على أنه بحلول يوم الأحد ينبغي اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبل المحادثات.

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