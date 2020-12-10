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"الزراعة" تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعي الموالح خلال ديسمبر

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"الزراعة" تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعي الموالح خلال ديسمبر "الزراعة" تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعي الموالح خلال ديسمبر

مصراوي Masrawy

02:30 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات:

1- إجراء العزقة الشتوية وتطهير قنوات الري وتقوية الحلقات حول الأشجار.

2- تنظيف المزرعة من الحشائش وتقوية الحلقات حول الأشجار.

ثانيا: التسميد:

1- إضافة السماد العضوي (25-30م3 + 200 كجم سوبر فوسفات 15% + 100 كجم كبريت + 50 كجم سلفات نشادر /فدان).

2- تضاف كمية مناسبة لكل شجرة في خندقين على جانبي الشجرة قريبا من مصدر المياه ثم الري.

ثالثا: برنامج الري:

- الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

- عمر الشجرة بالسنوات 1-2 (12 لتر/شجرة).

- عمر الشجرة بالسنوات 2-3 (16 لتر/شجرة).

- عمر الشجرة بالسنوات 3-4 (20 لتر/شجرة).

- عمر الشجرة بالسنوات 4-5 (24 لتر/شجرة).

- عمر الشجرة بالسنوات 5-6 (28 لتر/شجرة).

- عمر الشجرة بالسنوات 7-8 (32 لتر/شجرة).

- عمر الشجرة بالسنوات 8-10 (36 لتر/شجرة).

- عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 (60 لتر/شجرة).

رابعا: برنامج المكافحة:

الحشرات القشرية في حال تواجدها

- استخدم شالنجر بمعدل 40 سم / 100 لتر ماء أو أبلود بمعدل 75 – 100 سم / 100 لتر ماء.

- مكافحة الأشنات بأحد المركبات النحاسية باستخدم كوبكس بمعدل 500 جرام / 100 لتر ماء.

- التصمغ على جذع الشجرة الرئيسي: في حال وجود أكثر من بقعة صمغية تبدأ في اختيار عدد من البقع على قرب من بعضهم ثم يتم الكشط بسكين حاد حتى ظهور الخشب السليم ثم دهان مكان القشط بعجينة بوردو، وبعد مرور 45 يوما من علاج هذه البقع يتم علاج البقع إن وجدت – على الجانب الآخر من الجذع.

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