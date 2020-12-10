أخبار عاجلة

"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
BE ONTime - جراحة عاجلة لأجايي للتعافي من الوتر الوحشي -
مقدمة كريم رمزي: الزمالك وهيفضل مستقر فنيا ومااليًا.. وحديث عن إحتمالية رحيل ساسي و أوناجم وبن شرقي -
BE ONTime - أهم عناوين الأخبار الرياضية العالمية والمحلية بتاريخ 14/12/2020 -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية

Print
اليوم.. محاكمة رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية اليوم.. محاكمة رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة mbc بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام كمال.

وأحالت محكمة جنح العجوزة الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت والدكتور هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية الكاتبة هيام كمال ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص وحملت رقم 1641 جنح مالية.

وقال المحامي هاني سامح إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج "رامز الرمضاني" وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة "المسجلة" والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

واتهم دفاع هيام كمال، الفنان رامز جلال ومالك القناة بارتكاب جرائم تداول مُصنف محمي طبقاً لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مُسبق من المؤلف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

شبكة عيون الإخبارية