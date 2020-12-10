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موريتانيا: وفيات كورونا تتجاوز 200 حالة والإصابات تتخطى عشرة آلاف

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موريتانيا: وفيات كورونا تتجاوز 200 حالة والإصابات تتخطى عشرة آلاف موريتانيا: وفيات كورونا تتجاوز 200 حالة والإصابات تتخطى عشرة آلاف

مصراوي Masrawy

01:41 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

نواكشوط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء الأربعاء أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوز حاجز الـ 200 حالة بعد وفاة خمسة أشخاص الأربعاء.

وقال المدير العام للصحة سيد ولد الزحاف ، في مؤتمر صحفي بنواكشوط حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، إنه "تم تسجيل 21 حالة تعافي و5 وفيات و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأكدت الوزارة أن المصالح الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1743 فحصا.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 10105 حالات منها 7925 حالة تعاف و202 وفاة.

وأعلنت لجنة متابعة جائحة كورونا التي يرأسها رئيس الوزراء الانعقاد بشكل دائم حتى عطلة نهاية الاسبوع لمعرفة الاتجاه العام لتطور الفيروس مع الحث على زيادة التوعية والتعبئة.

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مصراوي Masrawy

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