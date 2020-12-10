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الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف جامعة الأزهر اليوم

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الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف جامعة الأزهر اليوم الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف جامعة الأزهر اليوم

مصراوي Masrawy

01:00 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، الحكم في إعادة محاكمة متهم في أحداث العنف التى وقعت بمحيط جامعة الأزهر فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وآخرين فى الدعوى لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى.

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