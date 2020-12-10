أخبار عاجلة

"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
BE ONTime - جراحة عاجلة لأجايي للتعافي من الوتر الوحشي -
مقدمة كريم رمزي: الزمالك وهيفضل مستقر فنيا ومااليًا.. وحديث عن إحتمالية رحيل ساسي و أوناجم وبن شرقي -
BE ONTime - أهم عناوين الأخبار الرياضية العالمية والمحلية بتاريخ 14/12/2020 -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة وبإشراف رئيس الجامعة.. وحدة لقياس الإنجاز والجودة في جامعة شقراء

Print
لأول مرة وبإشراف رئيس الجامعة.. وحدة لقياس الإنجاز والجودة في جامعة شقراء لأول مرة وبإشراف رئيس الجامعة.. وحدة لقياس الإنجاز والجودة في جامعة شقراء
لتحقيق رؤية 2030 والتأكد من تنفيذ القرارات.. تعرف على أهدافها ومهامها

لأول مرة وبإشراف رئيس الجامعة.. وحدة لقياس الإنجاز والجودة في جامعة شقراء

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات ، أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تم" سعيًا من الجامعة في تطوير العمل الإداري من خلال إيجاد مؤشرات موضوعية لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز.

وتعد وحدة قياس الإنجاز "تم" الجهة المختصة بقياس الإنجاز لدى كل جهات الجامعة وإداراتها، وترتبط برئيس الجامعة تنظيميًا، وسيكون من مهامها، التأكد من تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من قِبل رئيس الجامعة واستكمال إنجازها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من إنجاز الأعمال والموضوعات المحالة لدى جهات الجامعة المختلفة، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز وعرضها على رئيس الجامعة.

وتهدف الوحدة إلى تطوير العمل الإداري ومتابعة الإنجاز، من خلال توفير بيانات حول ضعف أو قوة الأداء في وحدات الجامعة المختلفة، كما ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

وستساعد الوحدة في الوقوف على الجوانب الإيجابية في الأداء ومن ثم الاستفادة منها لتحسين أداء العمل، وكذا ستُسهم في الكشف عن أوجه القصور - إن وجدت - والعمل على معالجتها في الحال، وتجنب تكرارها في المستقبل.

وبادرت الجامعة بإنشاء الوحدة والإشراف عليها من قِبل رئيس الجامعة مباشرة، حرصًا منها على تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، التي تشدد على ضرورة ممارسة أعلى مستويات الشفافية من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة، عبر مؤشرات قياس أداء واضحة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

الرياض السعودية: الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة

الرياض السعودية: الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة

شبكة عيون الإخبارية