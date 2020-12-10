لأول مرة وبإشراف رئيس الجامعة.. وحدة لقياس الإنجاز والجودة في جامعة شقراء

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لتحقيق رؤية 2030 والتأكد من تنفيذ القرارات.. تعرف على أهدافها ومهامها

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تم" سعيًا من الجامعة في تطوير العمل الإداري من خلال إيجاد مؤشرات موضوعية لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز.

وتعد وحدة قياس الإنجاز "تم" الجهة المختصة بقياس الإنجاز لدى كل جهات الجامعة وإداراتها، وترتبط برئيس الجامعة تنظيميًا، وسيكون من مهامها، التأكد من تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من قِبل رئيس الجامعة واستكمال إنجازها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من إنجاز الأعمال والموضوعات المحالة لدى جهات الجامعة المختلفة، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز وعرضها على رئيس الجامعة.

وتهدف الوحدة إلى تطوير العمل الإداري ومتابعة الإنجاز، من خلال توفير بيانات حول ضعف أو قوة الأداء في وحدات الجامعة المختلفة، كما ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

وستساعد الوحدة في الوقوف على الجوانب الإيجابية في الأداء ومن ثم الاستفادة منها لتحسين أداء العمل، وكذا ستُسهم في الكشف عن أوجه القصور - إن وجدت - والعمل على معالجتها في الحال، وتجنب تكرارها في المستقبل.

وبادرت الجامعة بإنشاء الوحدة والإشراف عليها من قِبل رئيس الجامعة مباشرة، حرصًا منها على تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، التي تشدد على ضرورة ممارسة أعلى مستويات الشفافية من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة، عبر مؤشرات قياس أداء واضحة للجميع.