أخبار عاجلة

"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
BE ONTime - جراحة عاجلة لأجايي للتعافي من الوتر الوحشي -
مقدمة كريم رمزي: الزمالك وهيفضل مستقر فنيا ومااليًا.. وحديث عن إحتمالية رحيل ساسي و أوناجم وبن شرقي -
BE ONTime - أهم عناوين الأخبار الرياضية العالمية والمحلية بتاريخ 14/12/2020 -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد أحكام قضائية عدة.. جامعة الباحة تعلن موعد إعادة رسوم طلاب الـ"موازي"

Print
تبدأ يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر وتستمر حتى الاثنين الذي يليه

بعد أحكام قضائية عدة.. جامعة الباحة تعلن موعد إعادة رسوم طلاب الـ

حدَّدت ‫جامعة الباحة منتصف الأسبوع القادم موعدًا للبدء في إعادة رسوم التعليم الموازي للطلاب والطالبات الملتحقين والمتخرجين من برامج (التجسير -الدبلوم - الماجستير) للدفعات منذ عام 1434هـ حتى 1438هـ.

وتفصيلاً، يأتي هذا بعد أحكام قضائية عدة للطلاب والطالبات، اكتسبت القطعية على الجامعة، انتظر بعدها المطالبون سنوات، وناشدوا خلالها المسؤولين الإنصاف معتبرين تأخُّر الجامعة في إعادة المبالغ المالية مماطلة غير مبررة.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدات عدة، كان آخرها بعنوان (طلاب ماجستير لـ"جامعة الباحة": أين أموالنا؟ ومناشدات لتنفيذ أحكام قطعية برد رسوم جامعة الباحة.. والإدارة: فعلنا ما بوسعنا!).

وأوضح متحدث جامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني، أنه "فيما يخص إعادة المبالغ التي تدفع عادة كتكاليف دراسية فهي رسوم يدفعها الطالب للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا، وتُحصل عن طريق الجامعات مقدِّمة البرامج، وتُصرف بالتالي كنفقات تشغيلية لتلك البرامج. ومع ذلك فإن الجامعة قامت بكل ما في وسعها، ولا تزال في انتظار ما يردها من الجهات ذات العلاقة حيال المبالغ المستحقة عليها".

وحددت الجامعة الثلاثاء القادم 30 ربيع الآخر موعدًا لبدء الصرف الذي يستمر حتى الاثنين الذي يليه. موضحة أن شروط استلام المستحقات تشمل: إحضار وثائق إثبات الشخصية (الهوية الوطنية - سجل الأسرة) للطلاب والطالبات، أو وكالة شرعية عند عدم الحضور، مع صورة للوكالة والأصل للمطابقة، والالتزام بالمواعيد المحددة بالجدول، وعدم الحضور في غير الموعد المحدد، والالتزام بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ويكون الدخول من البوابة رقم (1)، والخروج من البوابة الرئيسية بالمدينة الجامعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا

"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا

"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير

"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير

أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي"

أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي"

بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور"

بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور"

شبكة عيون الإخبارية