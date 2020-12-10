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سلطنة عمان تعفي رعايا 103 دولة من تأشيرات دخول أراضيها

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سلطنة عمان تعفي رعايا 103 دولة من تأشيرات دخول أراضيها سلطنة عمان تعفي رعايا 103 دولة من تأشيرات دخول أراضيها

مصراوي Masrawy

12:20 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

مسقط - (د ب ا)

أعلنت سلطنة عمان، عن إعفاء رعايا 103 دولة من تأشيرات الدخول إلى السلطنة، لمدة عشرة أيام وفقًا لضوابط وشروط محددة منها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، مساء أمس الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لدعم حركة السياحة، وتسهيلاً للسائحين الراغبين في زيارة السلطنة.

يذكر أن سلطنة عمان اوقفت في مارس الماضي، جميع التأشيرات السياحية لجميع الدول، في إطار تدابير احترازية للوقاية من .

كانت سلطنة عمان قد استأنفت الرحلات الجوية الدولية في أول أكتوبر الماضي، ولكنها أعلنت أن دخول البلاد قاصر على مواطنيها والأجانب الذين يحملون إقامة وتأشيرات عمل سارية.

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