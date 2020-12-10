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التحالف: تدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر

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التحالف: تدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر التحالف: تدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر

مصراوي Masrawy

12:18 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب أ)

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده ، زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية في البحر الاحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في بيان له في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، إن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف العميد المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من إعلان قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه جنوبي المملكة.

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