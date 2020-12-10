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4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب وسحب رعدية ممطرة

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

4 مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وفي تنبيه آخر لجازان، ذكر المركز أنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل الدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل أبها والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل الباحة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

4 مناطق بمرمى تنبيهات

4 مناطق بمرمى تنبيهات

4 مناطق بمرمى تنبيهات

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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