قيادات نسائية جديدة بجامعة شقراء .. "المطيري" عميدة للمكتبات و"الرويس" لوحدة "تم"

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"القحطاني" وكيلة للسنة التحضيرية و"الجعيد "مشرفة الشؤون الإدارية بمجمع الدوادمي

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف عددًا من القرارات الأكاديمية والإدارية، بتكليف قيادات نسائية في عددٍ من عمادات وإدارات الجامعة.

وقد شملت هذه التكليفات تعيين الدكتورة البندري بنت ضيف الله المطيري عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب بساجر بالعمل عميدة لعمادة شؤون المكتبات بالإضافة إلى عملها، وتكليف الدكتورة مشاعل بنت وعيل الرويس عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء بالعمل مشرفة على وحدة “تم” التابعة لمكتب رئيس الجامعة بالإضافة إلى عملها، وتكليف الدكتورة رجاء بنت بريك سباع عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي بالعمل رئيسة لقسم المختبرات الطبية بالكلية بالإضافة إلى عملها.

كما تضمنت التكليفات تكليف الجوهرة بنت ثلاب الجعيد المحاضرة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي بالعمل مشرفة عامة على الشؤون الإدارية والمالية والتقنية بمجمع كليات البنات بمحافظة الدوادمي، بالإضافة إلى عملها، وبتكليف ديمة بنت عامر القحطاني المحاضرة بكلية التربية بالمزاحمية بالعمل مشرفة على وكالة السنة التحضيرية (شطر الطالبات) بالإضافة إلى عملها.