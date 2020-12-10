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ساعة مكة بخلفية أحد معالم جدة.. صورة احترافية تثير الجدل والدهشة على تويتر

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"المالكي" كشف لـ"سبق" فكرتها وقصة التقاطه لها من أعالي جبال الهدا

ساعة مكة بخلفية أحد معالم جدة.. صورة احترافية تثير الجدل والدهشة على تويتر

أثارت صورة، التقطها أحد المصورين السعوديين، الجدل والدهشة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ إذ التقطها من أعلى جبال الهدا لساعة مكة، وظهر خلفها أحد معالم جدة المعروفة.

وفي التفاصيل، أكد المصور عبدالقادر المالكي لـ"سبق" أن هذه الصورة التقطها بتاريخ ٦ سبتمبر، وكانت من "دكة حلواني" بالهدا، من مرتفعات الطائف تقريبًا، الساعة الـ٨ صباحًا، بكاميرا احترافية. ‏

وبيّن أن الذي ساعده في ظهور الصورة بهذا المستوى نسبة نقاء الجو التي كانت عالية جدًّا. وطبعًا هذا النقاء لا يأتي إلا بعد موسم أمطار في الغالب.

وأوضح "المالكي" أن الصورة التقطها لساعة مكة، وكانت الفكرة تراوده من قبل، وقال: أردت أن أطبقها، ولكن تأخرت؛ إذ انتظر الوقت المناسب، والعدة المناسبة، ‏ووقتها وضحت معي المباني التي بالخلف، وتوقعتها أنها من ضواحٍ؛ لأني غير مُلمّ تمامًا بأحياء مكة، ‏لكنني اكتشفت مصادفة أن الصور الخلفية لبرج الساعة هي أحد معالم جدة، وهو مبنى البنك الأهلي التجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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