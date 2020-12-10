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نائبة محافظ الجيزة تشارك في احتفالية "كورال أطفال "

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نائبة محافظ الجيزة تشارك في احتفالية "كورال أطفال مصر" نائبة محافظ الجيزة تشارك في احتفالية "كورال أطفال "

مصراوي Masrawy

12:15 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت هند عبدالحليم نائبة المحافظ لشئون تنمية المجتمع، في احتفالية كورال أطفال ، وذلك بمشاركة 100 ابن وابنة من 3 محافظات ضمنهم محافظة الجيزة.

وبحسب بيان، شارك في الاحتفالية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك على مسرح الجلاء وبقيادة المايسترو سليم سحاب.

تأتي الاحتفالية في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتنمية مواهب أبنائها الفنية وفي إطار مبادرة "كورال أطفال مصر"، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف رعاية وتنمية مواهب الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية واكتشاف مواهبهم.​

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