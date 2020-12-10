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"المنشآت السياحية" توقع اتفاقا مع معهد "إيجوث" للسياحة والفنادق بالإسكندرية

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"المنشآت السياحية" توقع اتفاقا مع معهد "إيجوث" للسياحة والفنادق بالإسكندرية "المنشآت السياحية" توقع اتفاقا مع معهد "إيجوث" للسياحة والفنادق بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:10 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث" الإسكندرية، لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظمات الأعمال وتنشيط السياحة الوافدة لعروس البحر المتوسط لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وقع الاتفاق عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عادل المصري، رئيس الغرفة، وعن المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث" الإسكندرية الدكتورة نوال مرسي رئيس قسم الإدارة الفندقية بالمعهد، نائباً عن الدكتورة فريدة مجاهد، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث" الإسكندرية، وبحضور كل ً من هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، والدكتورة إمامة سمير أستاذ مساعد قسم الدراسات.

ويقضي الاتفاق في بنوده، بتمكين أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأعضاء الجمعية العمومية ومديري المنشآت السياحية بجميع محافظات من الاستفادة من المحتوى العلمي لمكتبة المعهد مجاناً.

كما يقضي الاتفاق، بالتبادل والتعاون المشترك في مجال التدريب لصالح الطلبة والعاملين بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية وذلك بترتيب مسبق بين الكلية والغرفة وتفعيله من خلال إصدار الغرفة لمنشور دوري لأعضاء الجمعية العمومية يوصيهم ويحثهم على التعاون مع المعهد -بشأن التدريب العملي لطلابها طبقاً لبروتوكول التعاون فيما بينهم لمن يرغب في التعاون ولتحقيق الهدف الأساسي من التدريب الذي يسهم في توفير فرص عمل مناسبة للخريجين.

وتضمنت بنود الاتفاق قيام المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث" الإسكندرية بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية داخل المعهد بأجر رمزي لتحقيق الهدف المرجو من التدريب وهو رفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية.

كما تضمنت بنود الاتفاق، تنظيم وإقامة ندوات المشاركات المجتمعية بين ممثلي قطاعات المنشآت السياحية في مختلف المحافظات وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة أهم الموضوعات والمشكلات بشأن صناعة السياحة والعمل على حلها علمياً وعملياً، إلى جانب عقد ندوات مشتركة بين المعهد وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية لنشر الوعي السياحي والتوعية بأهمية السياحة ومردودها على الاقتصاد المصري وذلك بمقر المعهد أو الغرفة أو المنشآت التابعة لها أو بأي قاعة مؤتمرات.

ويضم أيضا إقامة المؤتمرات والفعاليات السياحية المشتركة بالتعاون فيما بين الطرفين سواء بمقر المعهد أو بمقر المنشآت التابعة لغرفة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بترتيب مسبق أو بأسعار متميزة تشجيعا لهذا النمط.

وأكد الاتفاق، إقامة ورش عمل مساهمة في البحوث العلمية وتسجيل الرسائل في المشاكل التي تعترض قطاع السياحة وخاصة قطاع المنشآت والمطاعم السياحية على أن تقوم الغرفة بموافاة المعهد بأهم المشاكل التي تعترضها.

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