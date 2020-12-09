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"رويترز": 17 ولاية تنضم لدعوى تكساس لقلب نتيجة الانتخابات لصالح

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"رويترز": 17 ولاية تنضم لدعوى تكساس لقلب نتيجة الانتخابات لصالح ترامب "رويترز": 17 ولاية تنضم لدعوى تكساس لقلب نتيجة الانتخابات لصالح

مصراوي Masrawy

11:33 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن الدعوى القضائية التي تسعى ولاية تكساس لرفعا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، لقيت اليوم الأربعاء دعمًا من 17 ولاية أخرى.

وتسعى تكساس لرفع دعوى قضائية لاستبعاد نتائج التصويت في ولابات جورجيا وميتشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن.

وحث محامو من الولايات الـ 17 بقيادة المدعي العام الجمهوري لميزوري إريك شميت، القضاة التسعة في المحكمة الأمريكية العليا، على الاستماع إلى دعوى تكساس.

وتعد دعوى تكساس أحدث الدعاوى القضائية لمحاولة قلب نتيجة الانتخابات لصالح ترامب، الذي كتب على تويتر اليوم: "سوف نتدخل في قضية تكساس بالإضافة إلى العديد من الولايات الأخرى. هذا هو الشيء الكبير. بلدنا بحاجة إلى النصر".

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم، الطعن المقدم لها في فوز الرئيس جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وأراد الجمهوريون في الولاية إلغاء التصديق على النتيجة، لكن القضاة رفضوا الطلب بحكم من جملة واحدة.

ويعد ذلك ضربة للرئيس دونالد ترامب، الذي صرح في السابق، من دون دليل على ذلك، أن نتيجة الانتخابات ستتم تسويتها في المحكمة العليا.

وكان ترامب خسر محاولته لإعادة انتخابه الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، رفع هو ومؤيدوه عشرات الدعاوى القضائية للتشكيك في نتائج التصويت في الانتخابات، ولم تنجح أي من الدعاوى في تغيير نتيجة الانتخابات.

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