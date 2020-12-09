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"فروسية حائل" تتوِّج الجواد "الهذب" لمالكه "العكيرش" بكأس الأسبوع الثامن

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تكوَّن حفل السباق من 5 أشواط على مسافة 1600م لكل شوط

توَّج بندر بن حسن التبيناوي، المدير العام لميدان الفروسية بمنطقة حائل، الجواد "الهذب" للمالك والمدرب ماجد بن صلال العكيرش بكأس الحفل في الشوط الرئيسي للأسبوع الثامن، بقيادة الخيال عبدالعزيز الصائغ.

وتفصيلاً، تكوَّن حفل السباق من خمسة أشواط على مسافة 1600م لكل شوط. وحقق الجواد "مبهرهم" للمالك والمدرب عبدالله جزاع الشريهي، والخيال نواف الفيروز، صدارة الشوط الأول.

وكسبت الشوط الثاني «كاسية العز» للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز، فيما انتزعت صدارة الشوط الثالث "المشرفية" للمالك هاني حصيني الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال توفيق الخضير.

وحقق الجواد «يستاهل الطيب» للمالك عبدالله راشد الشمري، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال عبدالله العضيب، المركز الأول في الشوط الرابع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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