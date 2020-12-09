كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تبدأ ‏اختبار المتدربين الأحد القادم

تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة يوم الأحد القادم في استقبال المتدربين لأداء الاختبارات الحضورية العملية في مقر الكلية، وسط إجراءات احترازية صارمة لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحية آمنة.
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن الإجراءات تضمنت تحديد أوقات التعقيم بين فترات الاختبارات ووضع نقاط فرز بصري ومسارات متعددة بالإضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعي وتقليل ساعات القاعات إلى النصف مشيراً لأن الكلية سوف تستمر في الاختبارات لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.
وأكد "العامودي" بأن الاختبارات التي تجريها الكلية بمقرها للمواد العملية، أما الاختبارات النظرية سوف تكون عن طريق البلاك بورد أونلاين.
ودعا "العامودي" جميع المتدربين الالتزام بالحضور في موعد الاختبارات وكذلك لبس الكمامات والتباعد بما لا يقل عن مترين في صالة الاختبارات حفاظاً على سلامتهم والوقاية من فيروس كورونا لا سمح الله داعين لجميع أبنائها المتدربين بالتوفيق.