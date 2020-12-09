شاهد.. "ألماني" يشارك في مسابقة "أطرح قعودك" ويفوز فيها

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ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة

نجح زائر من الجنسية الألمانية لفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، في الفوز بـ"قعود" بعد أن تمكّن من طرحه أرضًا ضمن مسابقة (القعود قعودك إذا طرحته).

وقد أظهر مقطع الفيديو معرفة المكينة الألمانية - كما سمى المتسابق حساب نادي الإبل - من التعامل مع طرح القعدان (صغار الإبل)، حيث لم يلبث معه وقتًا حتى أنجز المهمة وظفر بالجائزة وسط تشجيع الجمهور الحضور له.

يُذكر أن مسابقة "القعود قعودك لا طرحته"، تقوم على اختيار المتسابقين من الجمهور عشوائيًّا؛ وذلك لطرح القعود خلال دقيقة واحدة فقط، ليحصل المتسابق على"القعود" الذي نجح في إسقاطه.