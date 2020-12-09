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لفتح أسواق جديدة.. نائبة وزير الآثار تجري زيارة رسمية إلى ألبانيا

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لفتح أسواق جديدة.. نائبة وزير الآثار تجري زيارة رسمية إلى ألبانيا لفتح أسواق جديدة.. نائبة وزير الآثار تجري زيارة رسمية إلى ألبانيا

مصراوي Masrawy

10:25 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020


كتب- يوسف عفيفي:

أجرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، زيارة ترويجية إلى العاصمة الألبانية تيرانا عقدت خلالها عددا من اللقاءات المهنية والإعلامية مع الجانب الألباني.

وبحسب بيان اليوم، رافقها خلال الزيارة السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير محمد حيدر سفير في ألبانيا، وممثلين عن السفارة المصرية في ألبانيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لفتح أسواق سياحية جديدة وزيادة الحركة الوافدة منها إلى مصر، من خلال الترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء مزيد من الضوء على الأنماط السياحية المتنوعة التي يتميز بها.

وخلال الزيارة التقت غادة شلبي بوزير السياحة والبيئة الألباني، حيث استعرضت الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ويتم تطبيقها بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، كما ألقت مزيدا من الضوء على المقصد السياحي المصري المتنوع لتعريف السائح الألباني به.

وأكدت نائب الوزير، أن أعداد المصابين من السائحين في مصر تكاد تكون منعدمة وبالتالي فإن المقصد المصري يعتبر مقصدا آمنا للسائحين.

وتناول الاجتماع العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز سبل التعاون المتبادلة بين البلدين لتبادل الرؤى والمقترحات والخبرات في مجال العمل السياحي والأثري.

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ومن جانبه، أعرب الوزير الألباني عن رغبة بلاده في إيفاد متدربين للاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الأنشطة السياحية البيئية، كما أوضح أنه سيتم توجيه شركات السياحة الألبانية لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر.

والتقت نائب الوزير أيضاً، بممثلي كبرى منظمي الرحلات، حيث استعرضت التنوع في المنتج السياحي المصري والتحفيزات التي يتم منحها لتشجيع الحركة السياحية، ومن جانبهم أشار منظمو الرحلات إلى إمكانية تنظيم برامج سياحية مشتركة إلى المقصد المصري في الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، أجرت غادة شلبي عدد من اللقاءات الإعلامية، والتي أبرزت خلالها أهمية هذه الزيارة في الترويج السياحي لمصر ودعوة السائحين الألبان لزيارة مصر، مشيرة إلى اطمئنان وإشادة السائحين أثناء تواجدهم في مصر بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية، لافتة إلى حرص الوزارة الدائم على التأكد من تطبيق هذه الإجراءات بكل دقة.

وأبرزت ما تتميز به مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية ذات التنوع السياحي الكبير إلى جانب مناخها الدافئ في فصل الشتاء الذي يجذب إليه العديد من السائحين خاصة الأوروبيين، موجهة الدعوة للسائحين الألبان لزيارة مصر على مدار العام.

وتطرقت شلبي، إلى الزيادة المستمرة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ استئنافها في يوليو الماضي، مشيرة إلى نجاح مصر في هذا الأمر والذي أشاد به أمين عام منظمة السياحة العالمية أثناء زيارته لمصر.

كما وجهت نائب الوزير، الدعوة لعدد من الإعلاميين لزيارة مصر لإطلاع السائح الألباني على المقصد السياحي بما يتيح فتح السوق السياحي الألباني أمام السياحة المصرية.

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