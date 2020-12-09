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أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لقوات الأمن والحماية بمشروع نيوم

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أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لقوات الأمن والحماية بمشروع نيوم أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لقوات الأمن والحماية بمشروع نيوم
استمع لشرح مفصل من "العنزي" عن أعمال ومهام القوة الخاصة

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لقوات الأمن والحماية بمشروع نيوم

اطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية لعام 1441هـ وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع نيوم العميد بحري نواف بن فهد العنزي.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال ومهام القوة الخاصة للأمن والحماية، مثنيًا سموه على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية، داعيًا سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

فيما أعرب العميد العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للقطاعات الأمنية في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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