بمناسبة يومهم العالمي.. صحة الشرقية تكرّم أبطال التطوع الصحي

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"العريفي" يشكرهم على ما بذلوه خلال جائحة كورونا

أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، أن عدد المتطوعين الصحيين أكثر من 18 ألف متطوع مسجلين بمنصة التطوع الصحي بالمنطقة الشرقية، وقد تم تمكين 7 آلاف منهم.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي أقامه أخيرًا مركز التطوع الصحي بالمنطقة الشرقية، تحت شعار "عطاؤكم سعادة".

ونقل "العريفي"، شكر وتقدير وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للمتطوعين والمتطوعات، الذين شاركوا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، منوهًا بالجهود المبذولة والاستفادة من مجالاتهم وتخصصاتهم المختلفة.

وأعرب عن تقديره لكل ما قدموه خلال مشاركتهم في المستشفيات ودور الضيافة والمحاجر العمالية والأسواق والمجمعات التجارية والمساجد لاحقًا.

كما قدم الدكتور إبراهيم العريفي، باسمه وباسم منتسبي القطاع الصحي بالمنطقة، الشكر والعرفان لكل مشارك ومشاركة من الفرق التطوعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.